Por Gabriela Mazza, jornalista

Eu não tenho diabetes, mas o Vinicius tem. Ele e mais 840 mil pessoas que vivem no Rio Grande do Sul. Eles representam 8,8% da população, um índice maior do que a média nacional. Apesar de mais comum na infância e adolescência, o diabetes tipo 1 pode aparecer em qualquer idade. Foi o que aconteceu com o meu sócio e amigo. Descobriu a doença na fase adulta. Há cerca de dois anos ele passou a integrar a agência de comunicação que fundei. Mais do que cantar nossa aldeia, o Vinicius queria e precisava ter qualidade de vida. Rotina que para um paciente com diabetes é essencial. Na redação do jornal onde trabalhava o estresse era um risco. Decidimos então juntar as canetas. Trilhar um caminho profissional de projetos e sonhos, incluindo algumas lutas coletivas. Essa, é uma delas.

A ciência abraçou a tecnologia e criou um sensor que monitora continuamente os níveis de glicose

Ao conviver com ele entendi que os diabéticos precisam lidar diariamente com uma verdadeira equação. Tão complexa quanto a fórmula de Bhaskara. Eu, que simplesmente nem pensava no que comia ao longo do dia, não tinha ideia da gangorra da glicose. Alta e baixa, exigindo picar o dedo, medir parâmetros. De um simples programinha a uma viagem elaborada, uma verdadeira operação. A rotina pede boas noites de sono, exercícios físicos e equilíbrio mental, mesmo em tempos de ansiedade generalizada. A corda bamba da insulina não perdoa deslizes.