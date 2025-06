Entre a malandragem e a ética

Por Fernando Goldsztein, fundador do The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children's National Foundation e MBA, MIT Sloan School of Manangemnt

Existem fatos do cotidiano que caem como uma luva para quem se aventura a escrever, como eu. Basta estar atento. Os eventos que descreverei a seguir aconteceram quase que sincronizados no último domingo, 1º de junho. Trata-se de dois episódios esportivos, em que ídolos contemporâneos adotaram posturas diametralmente opostas.

De um lado, o espanhol Carlos Alcaraz , um dos maiores nomes do tênis atual, deu uma aula de fair play. Do outro, Neymar Jr. que protagonizou exatamente o contrário.

Haverá quem diga que estou exagerando, que estou "pegando no pé" do jogador. Que Neymar agiu apenas por impulso , movido pelo "desespero de fazer o gol" — como ele mesmo afirmou, nas redes sociais. Será mesmo?

Na minha opinião, o episódio protagonizado pelo nosso camisa 10 foi, acima de tudo, triste. Triste porque escancara a cultura do jeitinho, da famosa "lei de Gerson", da busca pela vantagem individual em detrimento do espírito coletivo. Revela, de forma nua e crua, as marcas de um país que se habituou aos privilégios, às obras inacabadas, às emendas secretas, às fraudes do INSS e muito mais. São abusos e desvios que, desde sempre, aumentam o fosso da desigualdade social - protegidos pelo manto da impunidade. Não se teme a justiça tampouco a reprovação moral. Infelizmente, vivemos sob o clima da esperteza, do "não vai dar nada, mermão". Pode botar a mão na bola. Se der, deu.