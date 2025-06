Educação e felicidade

Por José Paulo da Rosa, reitor da Universidade Feevale

Estive recentemente na Finlândia. O país é reconhecido pela educação de qualidade e também pelo fato de liderar o ranking mundial de felicidade. Será que existe alguma relação nisso? É interessante perceber que a Finlândia faz fronteira com a Rússia, mas são países tão diferentes. Os finlandeses vivem em harmonia, com muita segurança, num ambiente de integração, respeito, tradição e inovação.

Estive lá por conta de uma parceria de 20 anos da Universidade Feevale com a Hamk University. Comemoramos essa relação de duas décadas e renovamos a parceria, pela qual a Feevale adota o modelo pedagógico consagrado no país e representa esse modelo no nosso continente.

Em outubro receberemos uma comitiva da Hamk em Novo Hamburgo. As conquistas pedagógicas são percebidas nas suas escolas de educação básica e nas pesquisas universitárias. O país foi pioneiro no uso da tecnologia em sala de aula, revisou e diminuiu seu uso (embora esteja presente) e aumentou a interação, a educação por projetos, o comportamento e a disciplina.

Os professores estão sumindo e os resultados dos estudantes são ruins

A Finlândia sempre esteve entre aqueles países onde os estudantes obtêm melhor desempenho. Os professores são muito valorizados e a sociedade prioriza a educação. Esse mesmo modelo foi seguido pela Estônia, vizinha da Finlândia, e o sucesso mais perceptível encontra-se no fato de que é o país com intensa digitalização de seus processos, sustentada por uma população com ótima educação. Exemplos similares são observados nos países asiáticos, como Coreia do Sul, Japão, China e Singapura.