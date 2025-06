Da IA à falta de água: os desafios da educação pública

Por Cezar Miola, conselheiro do TCE-RS e coordenador do Sede de Aprender junto à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)

Uma das preocupações de quem se dedica à educação no Brasil são os contrastes que marcam o ensino público. Há grandes avanços, e eles precisam ser destacados, mas não podem obscurecer as mazelas enfrentadas em todo o país. Vamos a um exemplo: a Unesco reconheceu o Piauí como o primeiro território das Américas a incluir inteligência artificial (IA) como disciplina obrigatória na educação básica, com 120 mil alunos envolvidos. Esses jovens piauienses estão um passo à frente em uma instigante caminhada que temos no horizonte.

O levantamento servirá de roteiro para a tomada de decisões

Apesar do exemplo promissor do Piauí, questões elementares persistem ali e em todos os Estados. Segundo o Censo Escolar 2024, ao menos 648 mil crianças e adolescentes da rede pública estudam em escolas sem água potável, e 347 mil, em unidades sem banheiros. É em nome de tantos meninos e meninas, os quais convivem com a ausência de infraestrutura mínima nas escolas, que uma ação com a participação de equipes do Ministério Público e dos Tribunais de Contas está fiscalizando as condições de abastecimento e potabilidade da água, sanitários e rede de esgoto de escolas públicas em todo o país. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Ministério Público de Alagoas (MP-AL).