Convicção da nossa força

Por Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre

Profissionais que atuam na organização de grandes eventos corporativos têm por hábito dizer que, quando a edição de um evento termina, a próxima começa a ser planejada desde já. E esse sentimento de urgência é melhor entendido quando o comprometimento e a responsabilidade se misturam com orgulho e sensação de dever cumprido.

Criamos uma janela de oportunidades única para todo o ecossistema

No último mês de maio, esses foram alguns dos sentimentos compartilhados por muitos dos principais atores que impulsionam historicamente um dos segmentos mais pujantes e essenciais para a economia gaúcha e nacional. Do CEO ao atendente de loja, do profissional de logística ao estrategista online.

Ao finalizar com excelência e com resultados extremamente significativos a 11ª edição, a Feira Brasileira do Varejo já vislumbra 2026 com sua data marcada, seja por efeitos de planejamento ou convicção de sua força.

Se por um lado a geração de negócios cresceu 140% em relação a sua última edição, este e outros números são mais bem valorizados quando outros indicadores menos tangíveis os acompanham: conexões, inspirações, ideias, novas soluções. Quem circulou pelo Centro de Eventos Fiergs entende muito bem essas e tantas outras referências.

Em complemento e destaque à parte, a correalização do evento junto ao Sebrae RS pela primeira vez não somente superou todas as expectativas, como avalizou uma parceria que não tem data para terminar. Ao agregar o viés empreendedor ao conteúdo técnico do evento, enaltecemos ainda mais aqueles que em sua grande maioria impulsionam o comércio varejista: os pequenos negócios. E, ao conectá-los aos grandes players, criamos uma janela de oportunidades única para todo o ecossistema. Todos ganham.