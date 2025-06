Cannes e o RS

Por Fábio Bernardi, sócio-diretor da HOC

Na semana passada estive no Cannes Lions, o maior festival de criatividade do mundo. Por “festival” entenda-se, de um lado, uma centena de seminários e palestras; de outro, centenas de ativações de marcas como Meta, TikTok, Google, Coca-Cola, Linkedin, Amazon e outras; e, junto com isso, a maior e mais desejada premiação, que não é mais sobre publicidade, mas sobre ideias de comunicação e marketing. Um dos Grand Prix, prêmio máximo do festival, por exemplo, foi para a abertura das Olimpíadas de Paris. Outro, para um livro. E um terceiro, para uma ideia que usou a inteligência artificial para fazer um inventário sobre a Amazônia.

De 2.736 ideias inscritas pelo Brasil no festival, só 11 delas vieram do mercado gaúcho

Reduzir o Cannes Lions a um lugar de publicitários também já não faz mais sentido e não conta toda a verdade. Neste ano passaram por lá Serena Williams, Jimmy Fallon, Reese Witherspoon, a ativista pelos direitos humanos Sonita Alizadeh, os cineastas Peter Jackson (Senhor dos Anéis), Jon Chu (Wicked) e Brady Corbet (Brutalista), o piloto de F-1 Oscar Piastri, o ator e produtor Sterling Brown, o músico James Blake, Marisa Maiô e muitas outras personalidades e creators de diferentes indústrias criativas, sem falar em inúmeros CEOs e vice-presidentes de empresas tão díspares quanto YouTube, Microsoft AI, Louis Vuitton, Unilever, Bloomberg, Amazon, Samsung, L’Oreal, Heineken, Renault, Nestlé, Sephora, e eu podia preencher este texto só com as empresas que estavam em Cannes debatendo o futuro da criatividade e dos negócios. E por falar em negócios, durante o festival foram lançados o VO3, nova plataforma de vídeo por IA do YouTube, um novo reality global dirigido por Jimmy Fallon e uma nova marca de narrativas femininas de Reese Witherspoon, tudo isso em apenas um dia. E se formos falar em novidades focadas na indústria criativa, só a Meta lançou 10 novas soluções baseadas em inteligência artificial para agências e anunciantes — que, por sinal, estiveram em peso neste ano no festival, com quase um terço dos inscritos.