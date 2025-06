Basta de caos na mobilidade metropolitana

Entrar ou sair de Porto Alegre é drama cotidiano para milhares de gaúchos que trabalham, estudam ou acessam serviços e enfrentam diariamente um trajeto desumano, com congestionamentos de até duas horas. Isso é fruto do aumento expressivo da frota de veículos, que não foi acompanhada de intervenções de maior porte. Não se trata apenas de trânsito, mas de dignidade. São questões que transformam o tema em uma urgência .

A solução passa pela ampliação e qualificação da infraestrutura viária , mas, sobretudo, por uma revolução no transporte público metropolitano. A implantação de trens regionais eficientes, os corredores exclusivos para ônibus e a integração entre os modais não são luxo, mas instrumentos de justiça social. É tarefa nossa, enquanto agentes públicos, assumir a responsabilidade de liderar esse processo, com planejamento, investimentos e diálogo com a população.

Resolver essa situação é mais que uma decisão política, é uma escolha de sociedade. É compreender o tamanho do investimento e o transtorno que uma intervenção desse porte trará, mas também saber que esse é um passo necessário à construção de uma metrópole integrada, eficiente e justa. A hora de agir é agora — com prioridade, com visão de futuro e com compromisso real com a qualidade de vida da população.