Ascar, 70 anos de atuação no rural do RS

Por Luciano Schwerz, presidente da Emater-RS e superintendente-geral da Ascar

A Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) foi criada em 2 de junho de 1955, com o objetivo de promover o desenvolvimento da agricultura e o bem-estar das populações do meio rural. Nessas sete décadas, a Ascar, hoje Emater-RS/Ascar, faz parte da vida das famílias que produzem alimentos, geram renda e garantem qualidade de vida no campo.

Venho de uma família de pequenos agricultores na qual a Emater sempre esteve presente. Falo Emater, mas meu avô e meus pais usavam o termo Ascar. É uma longa história, de que nos orgulha fazer parte, pois transformamos a vida das pessoas. Então, celebrar os 70 anos da Ascar é especial e estamos muito felizes.

Vivemos um momento em que as mudanças climáticas nos desafiam

Vivemos um momento em que as mudanças climáticas nos desafiam a enfrentar esse novo cenário. São extremos climáticos frequentes e riscos de perda de safra e de renda que impactam a vida das pessoas, não apenas no financeiro, mas nas suas condições de saúde para superar tudo isso. Essa adaptação se inicia com a conscientização desse novo normal ambiental e nos incentiva a criar estruturas produtivas mais resilientes, com solos melhor estruturados para armazenar água e sequestrar carbono da atmosfera, potencializando a produção agropecuária.

Além disso, o acesso a tecnologias permite ao agricultor atingir maior eficiência produtiva, desde o planejamento à gestão das ações. É da porteira para dentro que a mágica acontece e é onde o agricultor precisa do olhar da Extensão Rural e Social, que conecta todos os fatores de produção com renda e qualidade de vida.

Passaram-se 70 anos, muita coisa mudou, mas o olho no olho, o diálogo, a interação e a construção com o produtor continuam as mesmas.

Seguimos pelos próximos anos com nossa nobre missão.