Antidumping como instrumento de política nacional

Por Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS

Com mercados cada vez mais competitivos e complexos, estabelecer medidas de proteção em favorecimento da indústria nacional não é apenas uma escolha estratégica de um setor isolado. Trata-se de uma agenda de nação. E, em sintonia com o que governos de algumas das principais potências mundiais têm feito ao longo das décadas, ganha força no Brasil o entendimento de que as tarifas antidumping são uma ferramenta legítima de política comercial.

Defender a indústria é defender empregos, arrecadação, tecnologia e soberania

Medidas que passam longe do protecionismo e da arbitrariedade, as tarifas antidumping são mecanismos legais e previstos em acordos internacionais que visam corrigir distorções provocadas por países ou empresas que adotam políticas agressivas para conquistar mercados de forma desleal. Elas não representam subsídios ou transferências financeiras para as empresas.

Para as empresas brasileiras, o cenário global de concorrência desleal pode ser percebido por fatores como a queda drástica nos preços internacionais de resinas plásticas e a ampliação abrupta da capacidade produtiva em mercados como China e Estados Unidos.

Os impactos negativos em termos de competitividade podem ser vistos, ainda, na eventual falta de capital para investir, inovar e garantir milhares de postos de trabalho.

Adotar barreiras antidumping permite movimentar a roda da economia brasileira, com aumento do nível de produção das indústrias e gerando impactos positivos para a União, os Estados e os municípios, pela geração de valor e pelo aumento na arrecadação de tributos, sem impacto em aumento de preços ou novos impostos. E tudo isso com amparo legal e dados técnicos que visam garantir equilíbrio e previsibilidade para o ambiente de negócios.