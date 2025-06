Agricultor gaúcho: o pioneiro que pede ajuda

Nasci na agricultura familiar, na minha Itatiba do Sul. Estudei e trabalhei no agro, seja como produtor, seja como empresário. Nas últimas quatro décadas, venho acompanhando a transformação desse setor que é o grande gerador de riquezas do país. Quem diria que nossa agricultura — movida a velhos tratores, há 30 anos — seria responsável por quase 30% do PIB?