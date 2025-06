A urgência de uma reconstrução justa e participativa

Em territórios onde a desigualdade costuma estar presente há muito tempo, a mistura de catástrofe e injustiça costuma intensificar violações de direitos humanos. No Rio Grande do Sul, onde 2 milhões de pessoas foram impactadas pelas enchentes entre abril e maio de 2024, o cenário de colapso fez com que as pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, idosos, comunidades tradicionais de matrizes africanas e pessoas em situação de rua sofressem mais. De acordo com relatório da Anistia Internacional Brasil “Quando a água toma tudo —Impactos das cheias no Rio Grande do Sul”, lançado na quarta-feira da semana passada, a tragédia tem origem também nas omissões e negligências do Estado e de suas autoridades.