A reconstrução dos pequenos negócios ainda não terminou

Um ano se passou desde a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul . E, embora os sinais de recuperação existam, a retomada dos pequenos negócios, um dos motores da economia gaúcha, ainda não está completa. É o que revela a Pesquisa de Impacto 2025 — Eventos Climáticos , conduzida pelo Sebrae RS com empreendedores de regiões atingidas.

De acordo com o levantamento, apenas 46% das empresas afetadas já operam normalmente. Grande parte ainda caminha em ritmo de reconstrução. Por outro lado, há os que não conseguiram retomar as atividades. O estudo escancara os prejuízos e as dificuldades, mas também demonstra a resiliência e a força dos empreendedores gaúchos. Mesmo com perdas de estoque, estrutura e clientes, muitos continuam firmes, movidos por um espírito de reconstrução que ultrapassa os limites físicos das cidades.