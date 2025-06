A nova Idade Média

Por Luiz Fernando Barboza dos Santos, procurador do Estado e ex-presidente da Associação dos Procuradores do Estado do RS

Conhecida como o período das trevas, a Idade Média foi marcada pela existência de feudos, que se caracterizavam como organismos isolados, com poucas relações entre si.

A história não se repete, mas possui rimas. Se no feudalismo a sociedade viveu um período de isolamento, por meio de bolhas feudais, o mundo de hoje traz, no âmbito digital, situação similar.

Com o advento das redes sociais e seus algoritmos, é perceptível que os grupos sociais vivenciam um processo de isolamento digital, no qual as bolhas virtuais se comunicam entre si, por meio de informações que são apenas vieses de confirmação. A pluralidade de opinião e a busca de consensos perderam espaço para um ambiente cujo escopo é destruir e aniquilar o adversário.

Nesse meio, saber quem é o mensageiro se tornou mais importante do que conhecer o conteúdo da mensagem. Afinal, na polarização digital, defender o seu senhor feudal se tornou questão de sobrevivência. Quem pensar diferente do seu feudo cibernético não merece ser ouvido, mas condenado à pena capital do cancelamento, pois na Idade Média virtual cada feudo tem suas regras e não abre espaço para hereges digitais que ousem questionar as verdades absolutas.

Que possamos, com rapidez, superar esta era e ingressar no Iluminismo virtual

Esse modelo de (des)organização virtual reduz a qualidade do debate público. Buscar soluções racionais está em desuso em um ambiente no qual o importante é ganhar likes com discursos radicais e fidelizar seguidores. A política passou a ser apenas retórica; o direito deixou de ser o direito do caso e passou a ser o do acaso, em que o justo é punir o inimigo, de preferência sem proporcionalidade; a coerência argumentativa passou a ser uma lembrança do tempo em que a racionalidade guiava a conduta humana.