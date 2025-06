A estratégia do RS rumo à descarbonização

Por Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil do governo do RS

O estímulo à descarbonização — redução nas emissões de gases poluentes — ganha um impulso inovador do governo do RS. O governador Eduardo Leite anunciou ontem que será disponibilizado, via edital, um aporte para que empresas invistam na redução do carbono lançado na atmosfera.

A opção se baseia no potencial do Estado em energias renováveis

O incentivo às energias renováveis nesta gestão vem criando um cenário atrativo, que chamou a atenção do Japão. O governo japonês decidiu elaborar aqui um masterplan para termos um mapeamento das oportunidades que devem surgir na esteira do programa do hidrogênio verde — combustível apontado como uma chave para um mundo neutro em carbono. A opção pelo RS se baseia no forte potencial do Estado em energias renováveis e no apoio concedido pela gestão estadual.

A estratégia de descarbonização agora lançada é fruto da análise de mais de 90 projetos que compõem o portfólio de ações ambientais já implementadas pelo Estado. O levantamento confirma que o RS está focado na busca pela sustentabilidade.

Estiagens frequentes e enchentes históricas mostram que a realidade climática está mudando globalmente. Ajustes urgentes são necessários. A estratégia de descarbonização é apresentada com o propósito de posicionar o Rio Grande do Sul como líder na transição energética no Brasil.

O planejamento para a descarbonização está alinhado ao Plano Rio Grande — programa do governo do RS para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente — e ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável.

Ao estruturar esse caminho, o Estado fortalece sua posição estratégica nos cenários nacional e internacional, e avança na busca por um desenvolvimento sustentável, demonstrando que políticas públicas eficazes podem combinar crescimento econômico, preservação ambiental e justiça social.