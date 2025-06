A estagnação da política brasileira

É quase consenso: a política necessita renovar seus quadros , no topo e na base. É o convívio da experiência com aprendizado que assegura a continuidade preservando o dinamismo e a atualização constante.

Se não for para isso, por que formar quadros novos se a evolução só se der sobre cadeiras vacantes? É com pesar que vejo tal equívoco se consolidar e a perenização se tornar o objetivo de tantas "carreiras" políticas. A sociedade opina por renovar, mas seus representantes se opõem com todas as forças.