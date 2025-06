25 anos de luta salvando vidas

A doação de órgãos é uma ação voluntária e gratuita, que necessita do consentimento da família da pessoa com morte encefálica confirmada. O processo da doação é gerenciado de forma equânime pelo Sistema Nacional de Transplantes, vinculado ao Ministério da Saúde, considerando critérios de urgência médica, tempo de espera e compatibilidade. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, com 95% dos transplantes feitos pelo SUS.