Vazamento na Dataprev: lições e caminhos para prevenir

Um dos pilares para esse avanço é o mapeamento e controle do ciclo de vida dos dados. Essa prática permite ter uma gestão mais adequada do uso dos dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, além de monitorar quem acessa esses dados, com que frequência e por qual motivo. Limitar o acesso apenas a pessoas que realmente precisam dessas informações pode reduzir drasticamente os riscos. É o chamado "princípio do mínimo acesso necessário", que deve guiar a governança tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas de todos os portes.