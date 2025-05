Um olhar para o futuro habitacional do RS

Por Luiz Montans, diretor de Desenvolvimento Imobiliário Regional Sul da MRV&CO

O sonho da casa própria é mais do que um objetivo — é um símbolo de dignidade e pertencimento. No Rio Grande do Sul, esse sonho ganhou novo sentido após as enchentes de maio de 2024, que deixaram milhares de famílias sem lar e evidenciaram a urgência de soluções habitacionais seguras e acessíveis.

Diante desse cenário, o programa Porta de Entrada, do governo estadual, tem sido essencial. Por meio da concessão de cheques estaduais, ele reduz o valor de entrada de imóveis e torna mais viável a aquisição da casa própria, especialmente quando somado aos subsídios do Minha Casa, Minha Vida. Essa política pública tem oferecido um caminho concreto para que famílias atingidas recomecem com dignidade.

É um novo capítulo sendo escrito com segurança, pertencimento e esperança

Na MRV, reforçamos nosso compromisso com essa reconstrução. Atuamos ao lado das comunidades afetadas e desenvolvemos projetos voltados às regiões de maior vulnerabilidade. Os dados demonstram o alcance e o impacto da iniciativa: 83% da população local se enquadra nos critérios do programa e 88,1% do nosso estoque atual de imóveis na região está apto à sua utilização — o que representa uma verdadeira porta de entrada para a moradia digna. Acreditamos que o acesso à moradia deve ser prioridade — e que parcerias entre setor público e iniciativa privada são fundamentais para ampliar esse direito.