Um ano do Plano Rio Grande: o presente e o futuro do Estado

Por Gabriel Souza, vice-governador do Estado e presidente do Conselho do Plano Rio Grande

Neste mês de maio, o Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado, completa um ano. Essa iniciativa nasceu diante de um desafio imenso: o pior evento climático do país no século 21. As enchentes atingiram 95% dos municípios gaúchos e expuseram uma necessidade de adaptação e capacidade de resposta à nova realidade climática. Desde então, o Plano Rio Grande vem garantindo soluções estratégicas para enfrentar futuras adversidades com mais agilidade e organização.

O plano, criado pelo governador Eduardo Leite, possui uma estrutura de governança que inclui um Conselho, composto por representantes da sociedade civil, um Comitê Científico, com mais de 40 especialistas focados nos aspectos técnicos, tecnológicos e científicos, e um Fundo de Reconstrução do Estado (Funrigs), ferramenta para administrar os recursos com transparência.

A tragédia deixou lições sobre erros que não podem ser repetidos

Até agora já investimos R$ 7,3 bilhões em áreas como transporte, habitação e auxílio financeiro direto às famílias atingidas. Destes, R$ 2,8 bilhões estão aplicados na reconstrução e no fortalecimento de estradas, pontes e hidrovias, no desassoreamento e na transformação de áreas críticas em parques que servirão como áreas de contenção em casos de novas enchentes.

A tragédia deixou lições sobre erros que não podem ser repetidos e intensificou em todos o sentimento sobre a importância do serviço público. Desde aqueles dias, nos empenhamos em entregar o nosso melhor por meio do plano. E os resultados já começam a aparecer: o PIB do RS cresceu 4,9% em 2024, acima da média nacional. Mais empregos e o RS na liderança nacional na abertura de novas empresas. O turismo internacional ainda cresceu incríveis 93,4% no primeiro quadrimestre de 2025.