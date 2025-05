Superando desafios e projetando um futuro de inclusão

Por Nilton Leonel Arnecke Maria, defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Sul

Passada a calamidade que assolou o Rio Grande do Sul, deixando marcas profundas em nossas cidades, lares e instituições, seguimos firmes e comprometidos com nossa missão de atender, com dignidade, quem mais precisa. Mesmo diante de severas destruições em diversas sedes da Defensoria Pública, enfrentando falhas nos sistemas, perdas estruturais e tantos outros entraves, conseguimos realizar mais de 2,5 milhões de atendimentos em 12 meses.

Esse número, por si só, traduz o compromisso inabalável da Defensoria Pública, mesmo nos cenários mais adversos. Agora, avançamos para um novo momento. Estamos trabalhando, com o mesmo empenho que marcou os dias de crise, na construção de um futuro mais acessível, mais digital e mais humano. Em breve, iniciaremos a implementação de projetos que visam à inclusão digital das pessoas que dependem da Defensoria Pública.

Embora o mundo esteja cada vez mais conectado, grande parte do nosso público - especialmente os idosos - ainda enfrenta barreiras tecnológicas que tornam o atendimento presencial uma necessidade, mesmo quando ele poderia ser facilitado. Esses novos projetos possuem o objetivo de reduzir distâncias e ampliar o acesso. Com eles, será possível resolver muitas demandas sem a necessidade de deslocamento até uma de nossas sedes. Isso é fundamental para uma parcela significativa da população atendida, que muitas vezes sequer dispõe de recursos para pagar uma passagem de ônibus. Levar a Defensoria até essas pessoas - ainda que virtualmente - é garantir dignidade, respeito e efetividade de direitos.