Sebastião Salgado, o fotógrafo que viu o mundo com a alma

Nos últimos anos, voltou seu olhar à floresta e aos povos originários com o projeto Amazônia, uma ode à preservação ambiental e um grito contra a destruição da maior floresta tropical do planeta. Seu compromisso com a natureza também se concretizou no projeto de reflorestamento da fazenda de sua família no Vale do Rio Doce, que resultou na criação do Instituto Terra, referência mundial em recuperação ambiental.