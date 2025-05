Santa Maria: 167 anos de história, cuidado e inovação

Neste sábado, Santa Maria completa 167 anos. Uma cidade que não apenas carrega uma trajetória riquíssima, mas que se reinventa a cada dia, movida pela força de seu povo, pela diversidade de sua cultura e pelo compromisso de seguir crescendo com responsabilidade e inclusão. Celebrar essa data é muito mais do que olhar para o passado — é reafirmar nosso compromisso com o presente e com o futuro da cidade Coração do Rio Grande.