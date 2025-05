Precisamos de regeneração

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

E se nós tivéssemos que pagar pela energia do sol? E pela água disponível no planeta? E não me refiro à água que sai das torneiras, porque nesse custo está incluído o tratamento e a distribuição, e não a água propriamente dita. Não pagamos por isso, mas deveríamos! É o que diz a Economia Regenerativa, um modelo econômico que tem como objetivo criar sistemas sustentáveis, em que os recursos são utilizados de forma eficiente e renovável. Na prática, ela propõe que os recursos como luz solar e água potável, entre outros, sejam precificados, para que seu uso seja conhecido e contabilizado nas cadeias produtivas. A ideia é incentivar que o ser humano reponha e regenere aquilo que usufruiu, evitando que os recursos naturais sejam consumidos até a escassez. Contabilizar esses custos é uma forma de regular seu consumo e prevenir o colapso socioambiental.

Sim, colapso é uma palavra dramática, mas é para esse ponto que caminhamos se continuarmos no atual ritmo de consumo. Em 2024, no dia 1º de agosto, esgotamos os recursos que a Terra é capaz de renovar em um ano, o conhecido Dia de Esgotamento da Terra, calculado pela organização Global Footprint Network. Depois disso? Entramos no cheque especial do planeta, usando recursos que pertencem ao futuro.

