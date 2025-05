Por que as mulheres são minoria nos conselhos?

Por Helena Schröer, sócia do Evermonte Institute

Apenas 12% das cadeiras de conselho em companhias abertas no Brasil são ocupadas por mulheres — número ainda menor quando se consideram conselheiras independentes, ou seja, que não fazem parte da família ou de fundos de investimento. Ainda assim, elas estão conquistando espaço. Segundo o Evermonte Institute, isso se deve à crescente especialização das mulheres que ocupam essas posições.

A pesquisa Women at the Top mostra que elas investem mais em formação: têm 49% mais formações e 87% mais certificações do que os homens. Além disso, suas trajetórias são marcadas por diversidade setorial, mobilidade e exposição a desafios. Ao chegarem ao conselho, somam, em média, 16 experiências profissionais — 13,6% a mais do que os homens.

Mesmo com esse preparo, muitas enfrentam dificuldades para conseguir a primeira nomeação, o que se assemelha ao desafio do primeiro emprego. E, uma vez no conselho, deparam-se com outras barreiras.

Elas trazem diferenciais relevantes: empatia, escuta ativa, alta preparação técnica e visão de longo prazo

A primeira é o isolamento: muitas são a única mulher no board, o que acentua a sensação de isolamento e a sobrecarga de representatividade. A segunda está na forma como se dá a nomeação: em grande parte mediada por redes ainda predominantemente masculinas, e com poucos critérios estruturados voltados à diversidade de gênero. A terceira está na diferença de leitura comportamental — atitudes percebidas como liderança nos homens ainda são, com frequência, interpretadas de forma negativa quando expressas por mulheres. Em quarto, a disparidade salarial: posições mais bem remuneradas continuam restritas a poucos — majoritariamente homens. Por fim, o gap entre discurso e prática: muitas empresas adotam políticas de diversidade sem implementá-las de forma efetiva.

Apesar dos obstáculos, mulheres trazem diferenciais relevantes: empatia, escuta ativa, alta preparação técnica, visão de longo prazo, influência construtiva e atenção à cultura organizacional e à temática ESG.