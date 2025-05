Onde resiliência e inovação se encontram

Por Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, do Instituto Fecomércio-RS de Pesquisas (IFEP) e do Conselho Deliberativo do Sebrae RS

O setor varejista do Rio Grande do Sul em 2024 demonstrou sua força e resiliência ao alcançar um volume de vendas de R$ 257 bilhões, um crescimento de 8,1% em relação ao ano anterior. Esses dados, fornecidos pelo governo do Estado, refletem a capacidade de superar desafios, mesmo em um ano de adversidades. Após enfrentar uma crise climática que causou importantes danos e impactou diretamente a economia gaúcha, este desempenho robusto consolida o varejo como exemplo de inovação, reinvenção e, também, empatia ao estender a mão a quem precisou.

Empreendedores de todos os portes precisaram se ajustar rapidamente, buscando novas formas de atender o consumidor, ampliando canais digitais e apostando na diversificação de produtos e serviços.

Neste contexto, a Feira Brasileira do Varejo (FBV) 2025 se apresenta como um palco importante para troca de vivências e fortalecimento ainda maior do setor. Inspirada na NRF Retail's Big Show, realizada desde 1911 em Nova York, a FBV não é apenas uma vitrine. É um grande encontro que reúne desde pequenos lojistas locais até grandes marcas nacionais — e neste ano ganha ainda mais relevância com o Sebrae RS como correalizador.

A feira, que em sua 11ª edição ocorre entre esta quarta-feira e a sexta-feira, em Porto Alegre, no Centro de Eventos da Fiergs, é uma plataforma internacional qualificada para empresários e profissionais do varejo compartilharem ideias e identificarem tendências e modelos que moldam o futuro.

É também um ambiente propício para pequenos e médios empreendedores conquistarem visibilidade e acesso a ferramentas e informações para impulsionar seus negócios. Para os grandes players, é um espaço de conexão com novos fornecedores e parceiros.