O único refúgio

Por Fábio Bernardi, sócio-diretor da HOC

Meu filho está no 1º ano do Ensino Fundamental e me pergunto que faculdade ele fará em 2036. Minha curiosidade não é tanto pelo que terá vontade de fazer, mas pelo que ainda será necessário estudar daqui a 12 anos. A velocidade com que o futuro já está no presente é surreal. Há pouco mais de seis meses estive no Vale do Silício numa imersão sobre inteligência artificial (IA), e quase tudo que ouvi lá aconteceu antes do previsto.

Tenho amigos que já desenharam seus próprios agentes pessoais, que juntam as compras online da semana com uma inteligência artificial que faz receitas simulando ser um chef estrelado de restaurante. Valerá a pena estudar Gastronomia? Estudiosos apontam que 46% de toda atividade de advocacia será feita por uma IA. Onde trabalharão os milhares de novos formandos em Direito?

A China acaba de inaugurar o primeiro hospital do mundo operado exclusivamente por robôs, na Universidade Tsinghua, em Pequim. São 14 médicos de IA e quatro enfermeiros virtuais que atendem 3 mil pacientes por dia com uma taxa de acerto superior a 93% nos diagnósticos. Sim, isso mesmo: 14 médicos para 3 mil pacientes por dia. Como será o estudo da medicina na próxima década? E assim será com todos os setores e atividades.

Claro, sempre poderemos olhar o copo meio cheio. Há poucos anos, o Institute for the Future realizou um estudo e concluiu que somos produtivos, de fato, por apenas quatro horas por dia. Todo o restante do tempo de trabalho poderia ser diminuído sem impacto real na produtividade. Talvez seja neste intervalo que a inteligência artificial nos substituirá, melhorando nossa performance no trabalho e na vida. Mas, se for isso mesmo, o que você fará com o tempo restante? O que os governos farão com os milhões que não se sentirão úteis e funcionais neste futuro de alta exigência tecnológica?