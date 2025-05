O preço da prontidão

Há pouco, o dr. Roberto Pelegrini Coral — que já esteve à frente do HPS — me lembrou da origem histórica deste hospital: uma escolha da cidade. Porto Alegre optou por ter um hospital exclusivo para urgências . Foi o primeiro da América Latina nesse modelo.

De lá para cá, seguiu inovando: criou a primeira UTI de Trauma Pediátrica do país, formou gerações de profissionais com a primeira residência médica em emergência do Brasil e segue como referência absoluta no cuidado ao trauma. Funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito, igualitário e de alta complexidade. Independente da classe social, a frase mais ouvida ainda é: "Se acontecer algo grave, me leve para o HPS."