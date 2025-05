O mundo visto em português

Por Bárbara de Oliveira Ribeiro, diretora do Programa de Estudos Brasileiros da Pan American School

"A minha pátria é a língua portuguesa", disse Fernando Pessoa — e não há declaração mais tocante para quem respira, sonha e sente nesse idioma tão cheio de vida. No dia 5 de maio, celebramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que não é apenas uma língua, mas um universo inteiro de sentidos, melodias, histórias e afetos. É a língua de Camões, que cantou os mares; de Machado, que disse tanto com ironia e sutileza; de Saramago, que reinventou o dizer. É a língua do povo — de muitos povos.

Com origem no latim vulgar e nas línguas árabes dos povos que habitavam a Península Ibérica, o português cruzou oceanos no século XVI e fincou raízes em diferentes continentes. Hoje, é o elo comunicativo de mais de 265 milhões de pessoas, espalhadas por Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil e Portugal, tornando-se a língua com maior expansão geográfica.

Festejar nossa língua é reconhecer que somos muitos em um só idioma

Porém, o mais bonito é perceber que, embora sejamos tantos, falamos uma língua só — que é muitas ao mesmo tempo. A bergamota do Sul vira mexerica ou tangerina em outras regiões do Brasil. O aipim é também macaxeira ou mandioca. Em Portugal, o café da manhã é chamado de pequeno-almoço, o ônibus de autocarro, e tudo isso é português. Nossa língua se reinventa a cada esquina, em cada sotaque, em cada gesto que a acompanha.

Essas variações não são ruídos, mas, sim, melodias distintas que vibram em harmonia no mesmo idioma. São a prova viva de que o português pulsa, cresce, se adapta e resiste. Palavras como saudade e cafuné, por exemplo, não têm tradução exata, pois carregam o peso da alma de quem as pronuncia. E isso é algo que só quem vive a língua entende.