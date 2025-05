O desenvolvimento do Litoral Norte passa pela construção civil

A construção civil é um dos pilares do desenvolvimento das cidades , impulsionando a economia, gerando empregos e transformando espaços urbanos. No Litoral Norte gaúcho , o setor tem sido um dos principais motores de crescimento, atraindo investimentos e contribuindo de modo a proporcionar infraestrutura para os municípios.

De acordo com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado (Sinduscon-RS), a região litorânea já ocupa a posição de segundo maior mercado imobiliário do Rio Grande do Sul, com um Valor Geral de Vendas (VGV) que ultrapassa os R$ 6 bilhões em 2024. Esse avanço é impulsionado pela crescente busca por imóveis para lazer e moradia.