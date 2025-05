O desafio da atuação do MP um ano após a enchente

O tempo passou desde a Constituição de 1988 e, agora, o Ministério Público do Rio Grande do Sul é desafiado a acompanhar a emergência climática. Desde 2023, com a criação do Gabinete de Estudos Climáticos (GabClima), instituímos uma política institucional para o tema.

O MP trabalhou muito — antes, durante e depois das enchentes: fizemos um diagnóstico e desenvolvemos instruções para atuação em desastres. Durante a tragédia climática, atuamos na gestão dos abrigos, criamos aplicativos para gerenciar a necessidade desses espaços, gerenciamos os abrigos de animais, combatemos fake news, responsabilizamos desvios de doações e Pix falsos, além de auxiliar as pessoas a obterem benefícios sociais. Logo após a cheia, nos defrontamos com a geração anormal de resíduos em áreas inadequadas, o que exigiu a nossa intervenção.

Entendemos, entre outras coisas, que necessitamos de planejamento e leis que integrem as áreas de risco e de proteção ambiental para minimizar os efeitos de futuros desastres. A atuação da Promotoria Regional do Rio Taquari-Antas é um exemplo da nossa presença nas comunidades em todas as fases da tragédia. Todo esse trabalho pode ser conhecido em uma produção jurídica e técnica produzida em 2024, que pode ser acessada no site do MP.