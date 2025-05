O Brasil precisa do fim da escala 6x1

A redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução dos salários é defendida há muito tempo pelos sindicatos e pelas centrais sindicais. E agora, o fim da escala 6x1 está no centro dos debates no Brasil porque os trabalhadores e as trabalhadoras não suportam mais a exaustão causada por essa rotina. Por um motivo óbvio: é desumana uma escala que oferece apenas um dia de folga por semana — muitas vezes fora do domingo — limitando o direito ao lazer e ao convívio familiar, tão essenciais para o bem-estar.