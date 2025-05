O alerta do Dia Mundial sem Tabaco

Por Rafael Vargas, oncologista e líder do Projeto MDT pelo Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC)

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Câncer de Pulmão é a terceira doença mais comum entre os homens e a quarta entre as mulheres no Brasil e entre as suas causas está o tabagismo. Para o triênio 2023-2025, estima-se a ocorrência de mais de 32 mil novos casos. O mais alarmante, porém, é a alta taxa de letalidade: cerca de 85% dos casos estão diretamente ligados ao uso do cigarro, e a maioria é diagnosticada em estágios avançados, quando as chances de cura são drasticamente reduzidas.

Um estudo da Fundação do Câncer alerta que, se o atual padrão de consumo de tabaco no país for mantido, os casos de câncer de pulmão devem aumentar 65% até 2040, e a mortalidade pode crescer 74% no mesmo período.

Detectar o câncer de pulmão nos estágios iniciais pode aumentar a taxa de sobrevida para até 56%, em comparação com apenas 18% em estágios avançados. No entanto, o Brasil ainda não conta com um programa de rastreamento populacional específico para a doença, o que dificulta a detecção precoce, principalmente em grupos de risco como fumantes e ex-fumantes.

Entre os caminhos possíveis para enfrentar o câncer de pulmão no Brasil, destaca-se, em primeiro lugar, a necessidade de fortalecer as políticas públicas de controle do tabaco. A prevenção primária é a estratégia mais eficaz para reduzir a incidência da doença. Isso inclui medidas como a regulamentação rigorosa de sua comercialização e o aumento de impostos sobre esses produtos.

É igualmente fundamental ampliar o acesso da população a serviços de saúde que ofereçam apoio à cessação do tabagismo, com profissionais capacitados para ajudar fumantes a abandonarem o vício. Investir na expansão e qualificação desses atendimentos é uma medida urgente e essencial. Além disso, a formação contínua de profissionais da saúde para reconhecer precocemente os sinais e sintomas do câncer de pulmão também deve ser uma prioridade.