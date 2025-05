Matemática e educação financeira vão de mal a pior

Do Brasil inteiro, Porto Alegre é a cidade com mais de 500 mil habitantes que apresentou os piores índices de aprendizagem adequada em matemática e língua portuguesa entre os alunos que concluem o Ensino Fundamental. A posição influencia diretamente o fato de que quase quatro em cada 10 moradores da Capital estão inadimplentes .

A cada mês, o Indicador de Inadimplência da CDL POA, com base em dados da Equifax | Boa Vista no RS, contabiliza recordes negativos. Entre as pessoas físicas, o índice de inadimplência relativo a abril atingiu 34,27% no RS e 34,84% em Porto Alegre, os maiores patamares desde o início da série histórica, em fevereiro de 2022.