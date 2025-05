Marcas para serem sempre lembradas

A história do Rio Grande do Sul é feita de desafios e superações. Em 2024, quando o Tribunal de Justiça completava 150 anos, vivenciamos uma catástrofe climática sem precedentes. No Judiciário, tivemos diversos prédios danificados, mas também famílias fortemente afetadas.

Atuamos em parceria com os demais poderes e fortalecemos nossa presença comunitária

À época, para seguir atendendo a comunidade, mobilizamos todas as nossas equipes. Lideramos um movimento nacional do Judiciário, com apoio do Conselho Nacional de Justiça, e articulamos o repasse de mais de R$ 200 milhões à Defesa Civil, auxiliando quase uma centena de municípios.

Atuamos em parceria com os demais poderes e fortalecemos nossa presença comunitária, destinando mais de 2,4 mil bens móveis e itens de informática para órgãos públicos.

No âmbito tecnológico, realizamos a migração de mais de 10 milhões de processos do sistema eproc para a nuvem em tempo recorde e evoluímos fortemente no Programa Judiciário Digital

Na área jurisdicional, criamos o Núcleo Enchentes para garantir celeridade processual e evitar decisões conflitantes. Instalamos a Vara Regional do Meio Ambiente, unidade especializada para atender processos relacionados ao tema em 35 comarcas da Região Metropolitana e do Litoral Norte.

Passado o momento mais crítico, em parceria com a Virada Sustentável, plantamos uma microfloresta e entregamos à comunidade um mural de Lupicínio Rodrigues em nossos Foros Centrais na orla do Guaíba, uma das áreas mais atingidas, em conformidade com diretrizes da ONU. Mesmo diante do quadro desafiador, conquistamos o Prêmio CNJ de Qualidade 2024 na categoria Ouro, em razão da excelência do nosso trabalho.