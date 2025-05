Litigância predatória: uma ferida exposta na Justiça

Por Ricardo Pippi Schimidt, desembargador do Tribunal de Justiça do RS

Em meio à sobrecarga crônica da Justiça brasileira , um novo fator agrava o cenário: a litigância predatória . Juízes enfrentam milhares de processos, servidores estão exaustos diante de demandas intermináveis e o cidadão sente que a justiça tarda — e, às vezes, falha. Esse quadro, por si só grave, ganha contornos ainda mais preocupantes com a expansão silenciosa de uma distorção que corrói a estrutura do sistema por dentro.

Mais do que excesso de processos, o que há é a manipulação do direito de ação como instrumento de vantagem econômica ilegítima. Grupos organizados promovem o ajuizamento em massa de ações artificiais, sem lastro em conflitos reais. Em vez de servir à pacificação social, o Judiciário é usado para gerar lucro impróprio . O caso mais recente envolve mais de 100 mil ações similares contra bancos, movidas por um grupo de maus advogados, já sob investigação criminal. A detecção foi feita pelo Núcleo de Monitoramento do TJRS .

Superar esse cenário exige mais do que reformas legislativas. Requer ação coordenada, atenção institucional e compromisso ético dos operadores do sistema. Cabe ao Judiciário e aos juízes coibir abusos com firmeza e, assim como à OAB e aos demais profissionais do direito, enfrentar práticas distorcidas. Defender a Justiça é sustentar a verdade, a ética e a confiança pública.