Independência judicial: um bem da sociedade

A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) manifesta sua grande preocupação com o aumento de ataques à independência judicial de juízes e juízas gaúchos e brasileiros. Em pouco tempo, temos visto críticas que ultrapassam o direito de manifestação, atingindo decisões judiciais de forma desrespeitosa. Garantias e direitos como a independência do Judiciário e a liberdade de expressão devem coexistir em harmonia para a manutenção do Estado democrático de direito.