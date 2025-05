Por Luciane Beretta, psicóloga e diretora técnica da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS)

Caos e consciência: palavras que, à primeira vista, parecem opostas — uma evoca confusão, a outra, clareza. Mas e se a verdadeira transformação acontecer justamente quando aprendemos a integrá-las? Na rotina acelerada das organizações e nas encruzilhadas da vida pessoal, vivemos dilemas, decisões, pressões. É nesse cenário, entre o imprevisível e o planejado, que surge o ponto de virada: o caos se revela como potência criativa, e a consciência, como bússola que orienta ações com propósito. Nesse instante, os conflitos gerados em nosso cérebro podem se transformar em atitudes que venham a mudar uma trajetória de vida ou mantê-la na mesma direção.

Hoje, não basta apenas reagir a crises. É preciso aprender com elas. Em tempos voláteis, a "desordem produtiva" pode ser um campo fértil para inovação, colaboração e crescimento. Líderes e equipes que reconhecem o caos como parte do processo evolutivo estão um passo à frente. Já a consciência garante que toda essa energia criativa esteja a serviço de algo maior — da sustentabilidade, do bem-estar coletivo e da coerência com os valores que sustentam as relações humanas e profissionais.

O Congresso, por meio deste tema, busca inspirar empresas e profissionais a encararem algo que pode ser ou parecer complexo com maior segurança

Portanto, é com esse olhar provocador e transformador que nasce o tema do CONGREGARH 2025: "Entre o Caos e a Consciência". De 17 a 19 de setembro, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, o evento reunirá grandes lideranças nacionais e internacionais, que irão compartilhar com o público cases inovadores, diálogos profundos, experiências imersivas e ações capazes de gerar resultados consistentes.