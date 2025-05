Energia solar: uma alternativa urgente diante dos apagões

Por Cristiano Mendes Ghessi, técnico em eletrotécnica e gerente técnico e comercial da Dry Store

A cada nova queda de luz, cresce a sensação de que estamos à mercê de um sistema obsoleto. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda mais dramática: a CEEE Equatorial, responsável pelo fornecimento de energia a 1,8 milhão de gaúchos, foi a última colocada no ranking nacional da Aneel em 2024, com o pior desempenho da série histórica — e isso sem considerar eventos climáticos extremos. A RGE despencou seis posições para o 15º lugar. Nesse cenário de instabilidade, a energia solar desponta como uma alternativa não apenas viável, mas urgente.

Em muitos casos, a economia na conta de luz supera o valor das parcelas do financiamento

O avanço da tecnologia e a queda expressiva nos preços dos equipamentos tornaram a energia solar mais acessível do que nunca. Segundo levantamento da plataforma Meu Financiamento Solar, o custo dos painéis caiu, em média, 60% entre 2022 e 2025 para o consumidor final brasileiro. Mesmo com a alta do dólar e o aumento da taxa de juros, o retorno sobre o investimento é impressionante: entre 35% e 45% ao ano, dependendo da região. Em muitos casos, a economia na conta de luz supera o valor das parcelas do financiamento, tornando o sistema de geração própria um investimento de alto rendimento.

O mercado reflete essa transformação. Em 2024, o Brasil importou cerca de 20,19 GW em módulos fotovoltaicos — um recorde histórico, segundo a Greener. A geração distribuída, especialmente residencial, liderou o crescimento, indicando uma tendência de descentralização que empodera o consumidor e reduz a dependência de distribuidoras.

A energia solar representa mais do que economia no bolso: ela é uma alavanca para a sustentabilidade, a geração de empregos e a independência energética do Brasil. Em vez de esperar por promessas de melhora no serviço, cada vez mais os brasileiros podem e estão tomando as rédeas do próprio abastecimento de energia elétrica.