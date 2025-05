Educação: o futuro em jogo

Não há caminho seguro para o futuro que não passe pela sala de aula . Investir em educação não é apenas um imperativo moral — é uma estratégia de desenvolvimento, justiça social e soberania nacional. E o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, já não pode mais adiar as decisões que moldarão as próximas décadas. Quem se omite hoje compromete o amanhã.

É preciso reordenar prioridades . O Brasil gasta muito e cobra pouco. E quando falo em resultado, não me refiro a rankings frios, mas à capacidade de formar cidadãos preparados, críticos e com instrumentos reais para prosperar. O sucesso de uma política educacional deve ser medido pelo sucesso da vida das pessoas, não por discursos de gabinete ou slogans de ocasião.

Como gestor, aprendi que boas intenções não bastam. É preciso planejamento, metas claras, valorização do professor, revisão de práticas pedagógicas e coragem para enfrentar privilégios e estruturas ultrapassadas. Também é essencial investir em tecnologia e inovação pedagógica, criando ambientes de aprendizado mais dinâmicos, conectados com o mundo real e com as demandas do século 21.