É urgente combater o feminicídio

A Lei do Feminicídio , que tipifica o assassinato de uma mulher em razão do seu gênero, considerando-o um crime de alta gravidade, completou 10 anos e, junto com a Lei Maria da Penha , busca proteger a vida das meninas e mulheres. Sua importância é imensurável, porque, além de proteger, também contribui para o combate à discriminação e à desigualdade de gênero, pune agressores e busca romper a estrutura machista em que vivemos.

O machismo — ações cotidianas que promovem e reforçam desigualdades entre homens e mulheres — baseia-se na dominação masculina. E nós vivemos nessa lógica que subalterniza, silencia e violenta as mulheres. O feminicídio é resultado do total fracasso da sociedade.

Embora nós, homens, tenhamos privilégios em relação às mulheres na sociedade, também somos impactados por essa estrutura, já que precisamos ser “homens de verdade”. Essa masculinidade é baseada em uma socialização violenta: meninos aprendem que não podem chorar, que não podem demonstrar afeto entre homens, que podem ser irresponsáveis em seus relacionamentos amorosos e que têm total liberdade para serem violentos entre si, e principalmente com as mulheres.

Se esse ciclo violento continuar, os dados de feminicídio seguirão crescendo, mulheres seguirão com medo de viver e meninos continuarão a se tornar agressores em potencial. Para que as leis cumpram seus papéis, as autoridades responsáveis devem ouvir as denúncias e nunca relativizá-las ou questionar uma acusação.