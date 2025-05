Desafios no Dia da Indústria

Por Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs

Neste domingo celebramos o Dia Nacional da Indústria, data de especial significado para o Sistema Fiergs, que representa 52 mil fábricas — mais de 850 mil colaboradores — e 107 sindicatos industriais: uma rede que gera 56,6% do ICMS e responde por 26,7% do PIB estadual. Em 2024, as enchentes impediram as comemorações, mas o setor não parou. Reconstruímos fábricas, preservamos empregos e seguimos produzindo, mostrando força e superação.

Apesar dos avanços, enfrentamos desafios imediatos. Entre eles, a falta de mão de obra qualificada, agravada por precariedade do ensino, migração e competição com programas de transferência de renda do governo. Nesse contexto, a proposta de redução da jornada de trabalho é no mínimo irreal. Precisa ser analisada com cautela, considerando realidades setoriais e regionais.

Estamos empenhados em superar este gargalo que impede a expansão das empresas e de investimentos. Na instalação do Projeto Rota Fiergs no Vale do Sinos e Encosta da Serra, estabelecemos a meta de qualificar 5 mil jovens até 2026, apenas na área calçadista e do vestuário, a partir da atuação integrada do Sesi e Senai. Outras nove regiões serão visitadas até o final do ano nessa iniciativa, que visa ouvir a comunidade local e encaminhar soluções.

Além disso, nossa parceria com o Instituto Caldeira — Programa Indústria do Amanhã — vai capacitar 5 mil jovens e startups em eventos sobre inovação e tecnologia em todo o Estado. Inúmeras outras ações estão em andamento. No ano passado, o Sesi e o Senai registraram 154 mil alunos matriculados no Rio Grande do Sul.