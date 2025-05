Cuidar com propósito: quando a estratégia é ser presente

Por Melina Moraes Schuch, superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior tragédia climática de sua história. As enchentes que devastaram o estado impactaram mais de 2,3 milhões de pessoas e deixaram um rastro de destruição que exigiu respostas rápidas, organizadas e comprometidas. Em meio à mobilização nacional — e até internacional — que se formou, o Hospital Moinhos de Vento, por meio de seu pilar social, o Instituto Moinhos Social, esteve entre as instituições que atuaram com agilidade e responsabilidade. Demonstramos que, mais do que excelência técnica, as organizações de saúde precisam exercer também sua vocação para o cuidado — especialmente nos momentos mais críticos da vida das pessoas.

A atuação foi abrangente e estratégica. Equipes multidisciplinares prestaram atendimento médico em abrigos de cidades severamente atingidas e também ofereceram consultas gratuitas por telemedicina. Profissionais de saúde mental apoiaram voluntários e equipes da linha de frente. Mais de 150 toneladas de doações foram arrecadadas e distribuídas, com apoio de empresas parceiras, voluntários e da ativação do heliponto do hospital.

Uma das ações mais simbólicas foi a campanha "De Volta ao Lar", que distribuiu vouchers de R$ 2.500 para famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto foi viabilizado por doações da sociedade civil e eventos beneficentes, além de um bazar solidário promovido pelo Instituto.

A resposta do Hospital Moinhos de Vento às enchentes mostra como o setor privado pode — e deve — exercer responsabilidade social de forma estruturada, sensível e técnica. Em vez de ações pontuais, criamos um ecossistema de cuidado baseado em infraestrutura, conhecimento, parcerias e engajamento comunitário. Mais do que números, reafirmamos um propósito: cuidar das pessoas com excelência, empatia e presença ativa.

Acreditar em saúde, dignidade e justiça como direitos de todos é o que nos move

Diante de um cenário marcado por crises climáticas, desastres ambientais e desigualdades acentuadas, a experiência do Moinhos de Vento deixa uma mensagem clara: recomeçar é mais do que reconstruir casas — é reconstruir vínculos, dignidades e futuros. E isso só é possível com escuta, coordenação e compromisso coletivo. O futuro da saúde no Brasil exige essa visão ampliada e integrada do cuidado - e estamos prontos para seguir contribuindo com ela.