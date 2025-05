Chamem a Força Nacional

É assustador que no 5° ano do Ensino Fundamental, quando é feita a primeira avaliação da disciplina de português, em média um a cada dois alunos (55%) tenha aprendido o que era esperado. No final do Ensino Médio a situação é ainda pior: a cada três alunos, apenas um aprendeu o esperado (33%). Em matemática o resultado é mais desesperador. A cada 10 alunos, no 5° ano do Ensino Fundamental, quatro alunos aprenderam o que era esperado (44%). O estarrecedor é que no final do Ensino Médio a cada 100 alunos, cinco aprenderam o que era esperado, ou seja, 5%.