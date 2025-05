Adoção não é generosidade

Pensando bem, se há generosidade no processo, ela vem das crianças, que nos aceitam com tanto amor para que possamos viver este sentimento simples, intenso e repleto de dificuldades inerentes às inúmeras perdas envolvidas nestas histórias que se encontram. No fundo, há até um certo egoísmo por parte dos pais adotivos, no sentido de que muitas vezes embarcamos nessa situação para resolver nossas próprias carências e necessidades de vivência e afirmação de sentimentos.