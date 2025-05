A retomada da navegação lacustre no Litoral Norte

Por Luciano Silveira, deputado estadual (MDB)

O Litoral Norte do Rio Grande do Sul possui um potencial turístico e econômico que precisa ser melhor explorado. A retomada da navegação lacustre na região, com a recuperação e o aprofundamento dos canais, é um passo fundamental para impulsionar o turismo e fomentar o crescimento econômico. No entanto, para que esse projeto saia do papel, é indispensável a realização de estudos técnicos, como a batimetria das hidrovias, que permitirá avaliar a necessidade de dragagem e outras intervenções para garantir a viabilidade dessa importante rota.

A recuperação das hidrovias é uma estratégia de desenvolvimento do Litoral Norte. Com canais navegáveis em condições adequadas, abrimos possibilidades de crescimento da região com a criação de novos restaurantes as margens das lagoas, a implantação de novos condomínios náuticos e também a questão turística, com passeios de barco e o resgate da história. Temos certeza que esse projeto trará novas oportunidades de emprego para população, além de ser uma nova fonte de renda para região.

Para garantir que este projeto seja implementado, é essencial que haja fontes de financiamento. Por isso, defendo a inclusão da recuperação da navegação lacustre no Fundo Rio Grande (FUNRIGS), garantindo que o Governo do Estado tenha os recursos necessários para executar as obras de batimetria e dragagem. O FUNRIGS é um instrumento estratégico para investimentos estruturantes, e a navegação lacustre precisa ser tratada como prioridade dentro desse planejamento. Essa ação também é uma importante obra de resiliência climática.