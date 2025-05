A reconstrução e um novo capítulo para o Brasil

Por Juliano Franczak (Gaúcho da Geral), secretário de Esportes e Lazer do Rio Grande do Sul

Desde 2019, liderado por Eduardo Leite, e com meu apoio, o RS passou por uma transformação com reformas estruturais. A PEC 272/2019, aprovada pela Assembleia, permitiu a venda da CEEE, CRM e Sulgás, viabilizando a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. O Pacote da Reforma modernizou regras de gestão e equilibrou as contas do Estado.

Os resultados foram imediatos: desde novembro de 2020, a folha de pagamento dos servidores é quitada integralmente dentro do mês, garantindo previsibilidade. Em 2024, o Estado fechou com superávit de R$ 622 milhões, o quarto ano consecutivo de contas no azul, possibilitando investimentos em áreas essenciais.

Na Secretaria do Esporte e Lazer, vejo de perto como o ajuste fiscal se traduz em obras concretas. Programas como o Avançar destinaram R$ 154 milhões para revitalizar ginásios e arenas em 354 municípios, democratizando o acesso ao esporte. Com investimento consistente no Bolsa-Atleta RS, no Pró-Esporte e em tantas outras iniciativas do Governo, que apoiam os atletas e práticas esportivas, promovendo o talento esportivo e a inclusão social.

Após a enchente de 2024, o governador lançou o Plano Rio Grande, um ambicioso investimento de cerca de R$ 14 bilhões em obras de recuperação que abrangem desde o apoio emergencial às famílias afetadas até a reconstrução de infraestrutura, como rodovias, pontes e equipamentos esportivos.

A filiação do governador ao PSD reforça sua estratégia de responsabilidade fiscal aliada à sensibilidade social. O partido se apresenta como o instrumento para construir uma agenda de modernização do Estado e reconstrução nacional, replicando o modelo de sucesso implementado no RS.