A inovação que nos move para o futuro

Presente no dia a dia e fornecedora de soluções inovadoras para os mais diversos setores da economia, a indústria — e a petroquímica em especial — tem vocação para a transformação. Característica que nos impulsiona a trilhar um caminho da busca constante pela inovação, para seguirmos cumprindo o papel do setor como um impulsionador de desenvolvimento sustentável das regiões em que estamos presentes.

O mundo está cada vez mais receptivo a processos e produtos que representem cuidados com o meio ambiente . O desempenho do segmento de soluções sustentáveis I’m green™ bio-based da Braskem no último trimestre de 2024 comprovou esse interesse ao registrar um recorde de vendas de 57 mil toneladas de polietileno verde (PE Verde), impulsionadas principalmente pela demanda crescente na Europa e na Ásia.

Produzido exclusivamente na unidade da Braskem no Polo Petroquímico de Triunfo, o plástico verde é feito com etanol de cana-de-açúcar. Cada tonelada de polietileno verde produzido captura e fixa até 2,5 toneladas de CO2 que estavam na atmosfera, ajudando a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e evitar o aquecimento global. Desde a inauguração da unidade, foram evitadas as emissões de mais de 4,3 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera.