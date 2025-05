A educação segundo Francisco

A morte do papa Francisco marca o fim de um ciclo e o florescimento de um legado que atravessa gerações. Sua liderança foi mais do que institucional: foi a viva expressão do Evangelho encarnado. Francisco não apenas ocupou a cátedra de Pedro; a ela desceu, inclinando-se diante da humanidade ferida, oferecendo cuidado, escuta e esperança. Foi um líder servidor e profético. Rompeu com formalismos e autorreferências, e colocou a pessoa humana no centro. Liderar, para ele, foi servir: caminhar junto, ouvir antes de falar, cuidar antes de julgar.