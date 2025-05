150 anos de imigração italiana: raízes profundas no RS

Por Guilherme Pasin, deputado estadual (Progressistas) e presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália no RS

Há 150 anos, os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Rio Grande do Sul, transformando para sempre o destino desta terra. Essa imigração não apenas contribuiu para a formação cultural e social do Estado, mas também impulsionou o crescimento econômico e ajudou a construir uma identidade única.

Os italianos, que vieram em busca da tão sonhada cucagna, enfrentaram desafios imensos. Fugindo da miséria e das sucessivas guerras que devastavam suas antigas terras, sofreram desde a travessia pelo mar e o desconhecido apresentado até o trabalho árduo nos campos dobrados da serra gaúcha. No entanto, o espírito de luta e a capacidade de adaptação permitiram que, mesmo diante do abandono e das duras condições a que foram submetidos, conseguissem, pouco a pouco, superar os primeiros desafios, construindo com esforço próprio o caminho da sobrevivência e da tão sonhada prosperidade.

Estabelecendo-se em pequenas colônias, os imigrantes implementaram um modelo de organização social e econômica que se consolidou como exemplo de sucesso: uma verdadeira reforma agrária que deu certo e gerou riqueza e desenvolvimento para as gerações futuras.

É essencial que compreendamos que esse legado não é algo do passado

Diversas cidades e regiões de colonização italiana no Estado tornaram-se verdadeiros centros de preservação e valorização dessa herança. A gastronomia, o idioma, os vinhedos e o modelo de gestão empresarial das indústrias locais são reflexos de um legado que se fortalece ao longo do tempo.

É essencial que compreendamos que esse legado não é algo do passado. Ele está presente no dialeto falado, nas ruas, nas festas, nos costumes e no trabalho do povo gaúcho. Essa herança deve ser celebrada não só como parte da nossa história, mas também como uma chave para o futuro.