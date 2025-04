Uma nova abordagem para a efetivação dos direitos indígenas

Por Gizane Mendina Rodrigues, defensora pública do RS, dirigente do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial (Nudier) da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS), e Rodrigo de Medeiros, advogado popular e ouvidor-geral da DPE-RS

Chegamos ao Dia dos Povos Indígenas (19/4) com a certeza de que a realização de direitos deve ser para todos. Nossa realidade mostra que ainda existe, infelizmente, uma confusão sobre como efetivar esses direitos. De imediato, esclarecemos que todas as esferas de poder têm responsabilidade. Se a demarcação de terras é de competência da União, muitas outras políticas e direitos são de competência concorrente, como a garantia de saúde, a assistência social e a educação, responsabilidades dos estados e dos municípios.

No caso da Educação, em nossas visitas às escolas indígenas do RS, que totalizam 110 no estado, constatamos a precariedade da infraestrutura, o desrespeito à diversidade étnico-cultural e a morosidade de muitas das obras de melhoria. Atuamos também em questões de racismo ambiental, como no caso do projeto de aterro sanitário na Tekoá Jatai'Ty, em Viamão, e na falta de saneamento na Tekoá Pindó Poty, em Porto Alegre.

Se a demarcação de terras é de competência da União, muitas outras políticas e direitos são de competência concorrente

Por outro lado, a participação dos povos originários do RS na reafirmação de seus direitos é fundamental, tal qual em ações como o Guia de Letramento Étnico-Racial da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e as retificações dos nomes culturais dos indígenas. Assim, se busca somar esforços nas suas próprias organizações e demandas, fortalecendo o protagonismo dos indígenas.